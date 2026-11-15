A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI AGRATE

Roma, 15 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiusa la stazione di Agrate, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Brescia e da Milano, per consentire rispettivamente lavori di riqualifica della segnaletica verticale e di pavimentazione.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Brescia, uscire alla stazione di Cavenago o di Monza sulla stessa A4 o alla stazione di Pessano con Bornago, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano;

per chi proviene da Milano, uscire a Sesto San Giovanni viale Italia sulla A52 Tangenziale nord o a Carugate sulla A51 Tangenziale est o alla stazione di Cavenago sulla stessa A4;

-nelle due notti di giovedì 19 e venerdì 20 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cavenago o di Monza sulla stessa A4 o alla stazione di Pessano con Bornago, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.