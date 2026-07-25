A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA DI DALMINE E AREA DI SERVIZIO BREMBO SUD
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA DI DALMINE E AREA DI SERVIZIO BREMBO SUD
Roma, 25 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire a Capriate;
-dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiusa l’area di servizio “Brembo sud” situata nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine verso Brescia.