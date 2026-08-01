A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA CASTEGNATO Per lavori esterni alla rete Aspi
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE USCITA CASTEGNATO
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 1 agosto 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di competenza della Società Argentea, nelle due notti di martedì 4 e mercoledì 5 agosto, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa l’uscita di Castegnato, per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Brescia ovest, alla rotatoria seguire le indicazioni per A35 BreBeMi/Lago D’Iseo, proseguire sulla SP11 Tangenziale sud e immettersi sul Raccordo Tangenziale sud/A35 verso Travagliato/Ospitaletto.