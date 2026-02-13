A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TREZZO-CAVENAGO E STAZIONE DI TREZZO
Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 23:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 fennraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Trezzo e Cavenago, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Trezzo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trezzo, percorrere la viabilità ordinaria: SP2, SP179, via Cagliari, via Pirandello, viale delle Industrie e rientrare in A4 alla stazione di Cavenago;
per la chiusura dell’entrata di Trezzo, verso Milano: Cavenago;
per la chiusura dell’entrata di Trezzo, verso Brescia: Capriate;
-dalle 23:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Cavenago;
in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Capriate.