A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-MONZA VERSO BRESCIA

Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore, nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia.

Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco e la A52 Tangenziale nord verso Monza e rientrare in A4 alla stazione di Monza;

per la chiusura entrata Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

per la chiusura entrata Sesto San Giovanni, verso Torino: Milano Viale Certosa.