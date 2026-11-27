A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MONZA-SESTO SAN GIOVANNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, IMMISSIONE A52, SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI E STAZIONE DI MONZA. R3 RACCORDO MONZA/TANGENZIALE NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO VIALE MARCONI E IMMISSIONE A52

Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia e sul Raccordo Monza/Tangenziale nord (R3), saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 30 NOVEMBRE ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 1 DICEMBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni, verso Torino, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Rho, proseguire sulla SS36, in direzione Milano e rientrare in A4 verso Torino allo svincolo di Sesto San Giovanni.

In ulteriore alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Monza, immettersi sulla A52 Tangenziale nord, seguire le indicazioni per Rho/A50 Tangenziale ovest, proseguire sulla SP35 Milano-Meda, verso Milano e rientrare in A4, verso Torino, allo svincolo di Cormano.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 1 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia.

Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 in direzione Lecco, proseguire sulla A52 Tangenziale nord, in direzione Monza e rientrare in A4, verso Brescia, alla stazione di Monza;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia, entrare a Monza;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Torino, entrare a Cormano.

DALLE 23:00 DI MARTEDI’ 1 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE

Sul Raccordo Monza/Tangenziale nord (R3):

-sarà chiuso lo svincolo di Viale Marconi, in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Monza, si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A52 Tangenziale nord, verso Rho e si potrà uscire a Monza Centro.

DALLE 23:00 DI MERCOLEDI’ 2 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 3 DICEMBRE

-sarà chiuso l’allacciamento che dal Raccordo Monza/Tangenziale nord (R3) immette sulla A52 Tangenziale nord, per chi proviene dalla A4 ed è diretto verso Rho.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, una volta giunti presso la stazione di Monza, si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla viabilità ordinaria: viale Marconi, via Monza Santo, via Aquileia, via Borgazzi, immettersi poi in A52 Tangenziale nord, verso Rho.

In ulteriore alternativa, chi proviene da Venezia/Brescia, potrà proseguire in A4 verso Milano, uscire a Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco ed entrare in A52 in direzione Rho;

per i veicoli leggeri, in considerazione del divieto di transito su via Monte Santo e su via Aquileia, una volta giunti presso la stazione di Monza, proseguire su viale Marconi, uscire allo svincolo Monza Centro/San Rocco e rientrare su viale Marconi in direzione Sesto, percorrere viale Italia, il cavalcavia Vulcano, viale Valtellina, via Borgazzi e immettersi in A52 Tangenziale in direzione Rho.

In ulteriore alternativa, chi proviene da Venezia/Brescia, potrà proseguire in A4, verso Milano, uscire a Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco ed entrare in A52 in direzione Rho.

DALLE 23:00 DI GIOVEDI’ 3 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 4 DICEMBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Bologna.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Sesto San Giovanni, seguire le indicazioni per Cinisello Balsamo centro, percorrere via Padre Pio, via Galilei, viale Valtellina, il cavalcavia Vulcano ed entrare in A52 Tangenziale nord verso Bologna allo svincolo di Sesto Viale Italia.

In ulteriore alternativa, proseguire in direzione Brescia/Venezia e immettersi in A51 Tangenziale est, verso Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’entrata della stazione di Monza, in direzione Brescia.

In alternativa, entrare ad Agrate, oppure immettersi in A52 verso Rho, proseguire sulla SS36 ed entrare in A4 a Sesto San Giovanni.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.