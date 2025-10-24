A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MILANO VIALE CERTOSA-MONZA. A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4. SC1 RACCORDO VIALE CERTOS: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4

Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Viale Certosa (SC1), per consentire lavori di posa cavi, nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 ottobre, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Monza, verso Brescia.

Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Torino.

L’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, immettersi sul Raccordo V.le Certosa verso Milano, invertire il senso di marcia a Piazzale Laghi, seguire le indicazioni per A8/Varese e percorrere la A52 Tangenziale nord verso A4/Venezia.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza.

Sul Raccordo Viale Certosa (SC1):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza.