A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO GRUMELLO-SERIATE E STAZIONE DI GRUMELLO

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 23:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Grumello e Seriate, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Grumello sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grumello, percorrere la viabilità ordinaria: viale Lega Lombarda, SP91, via Pastrengo, immettersi poi sulla Tangenziale sud, per rientrare in A4 alla stazione di Seriate;

per la chiusura dell’entrata di Grumello, verso Milano: Seriate;

per la chiusura dell’entrata di Grumello, verso Brescia: Ponte Oglio;

-dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Grumello, in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate, al km 179+100, o di Ponte Oglio, al km 191+000;

-dalle 23:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Grumello e Seriate, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Grumello sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grumello, percorrere la viabilità ordinaria: viale Lega Lombarda, SP91, via Pastrengo, immettersi poi sulla Tangenziale sud e rientrare in A4 alla stazione di Seriate;

per la chiusura dell’entrata di Grumello, verso Milano: Seriate;

per la chiusura dell’entrata di Grumello, verso Brescia: Ponte Oglio;

-dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Grumello, in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate, al km 179+100, o di Ponte Oglio, al km 191+000;

-dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 ottobre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Grumello, in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Seriate;

verso Brescia: Ponte Oglio.