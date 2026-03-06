A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CORMANO-MONZA VERSO BRESCIA, ENTRATA SVINCOLO DI CORMANO, AREE DI SERVIZIO LAMBRO SUD E BRIANZA NORD ED USCITA STAZIONE DI MONZA
Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 10 MARZO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia.
Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Torino.
Si ricorda che lo svincolo di Sesto San Giovanni è chiuso, in entrata verso Brescia, in modalità continuativa, per attività di ripristino cavalcavia di svincolo.
L’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, immettersi sulla SP35 Milano-Meda verso Meda e poi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, con rientro in A4 alla stazione di Monza, da dove si riprenderà il proprio itinerario in direzione di Brescia;
per la chiusura dell’entrata di Cormano verso Brescia: Monza;
per la chiusura dell’entrata di Cormano verso Torino: Milano Viale Certosa.
DALLE 20:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 12 MARZO
-sarà chiusa l’area di servizio “Brianza nord”, situata nel tratto compreso tra Cavenago e Agrate, verso Milano.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 13 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni o alla stazione di Agrate.