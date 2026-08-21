A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CORMANO-ALLACCIAMENTO A8 VERSO TORINO ED ENTRATA SVINCOLO DI CORMANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 21 agosto 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 25 AGOSTO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e l’allacciamento A8 Milano-Varese, verso Torino.

Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Novate nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, chi è diretto sulla A8, verso Varese o Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, potrà percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho e immettersi in A8 Milano-Varese verso Milano o in direzione Varese attraverso il nodo Fiera.

Chi, invece, è diretto verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, potrà percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho, percorrere il Raccordo Fiera Milano e la A50 Tangenziale ovest e immettersi quindi in A4 verso Torino;

per la chiusura dell’entrata di Cormano, chi è diretto verso Torino potrà entrare a Milano Viale Certosa, mentre chi è diretto verso Brescia potrà entrare a Monza.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 25 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 26 AGOSTO

-sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, chi è diretto verso Torino potrà entrare a Milano Viale Certosa, mentre chi è diretto verso Brescia potrà entrare a Monza.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 26 E GIOVEDI’ 27 AGOSTO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e l’allacciamento A8 Milano-Varese, verso Torino.

Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Novate nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, chi è diretto sulla A8, verso Varese o Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, potrà percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho e immettersi in A8 Milano-Varese verso Milano o in direzione Varese attraverso il nodo Fiera.

Chi, invece, è diretto verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, potrà percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho, percorrere il Raccordo Fiera Milano e la A50 Tangenziale ovest e immettersi quindi in A4 verso Torino;

per la chiusura dell’entrata di Cormano, chi è diretto verso Torino potrà entrare a Milano Viale Certosa, mentre chi è diretto verso Brescia potrà entrare a Monza.