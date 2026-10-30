A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BERGAMO-DALMINE VERSO MILANO ED ENTRATA STAZIONE DI BERGAMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, sarà chiuso il tratto compreso tra Bergamo e Dalmine, verso Milano, con contestuale chiusura dell’entrata di Bergamo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 novembre;

-dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 novembre.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bergamo, percorrere la SS671 e la SS470 Dir e rientrare in A4 alla stazione di Dalmine, verso Milano;

per la chiusura dell’entrata di Bergamo, verso Milano: Dalmine;

per la chiusura dell’entrata di Bergamo, verso Brescia: Seriate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.