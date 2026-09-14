A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI SESTO SAN GIOVANNI-MONZA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E MONZA-CORMANO

Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di martedì15 alle 5:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiuso il tratto Sesto San Giovanni-Monza, verso Brescia.

Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco e la A52 Tangenziale nord verso Monza e rientrare in A4 alla stazione di Monza;

per la chiusura entrata Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

per la chiusura entrata Sesto San Giovanni, verso Torino: Cormano;

-dalle 21:00 di mercoledì 16 alle 5:00 di giovedì 17 settembre e dalle 21:00 di venerdì 18 alle 5:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso il tratto Monza-Sesto San Giovanni, verso Torino.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A52 Tangenziale nord di Milano, seguire le indicazioni per Rho, immettersi sulla SS36 verso Milano e rientrare sulla A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni.

In ulteriore alternativa, percorrendo la A52 Tangenziale nord, seguire le indicazioni per Rho/A50 Tangenziale ovest, immettersi sulla SP35 verso Milano e entrare in A4, verso Torino, allo svincolo di Cormano;

-dalle 21:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiuso il tratto Monza-Cormano, verso Torino.

Si precisa che, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, lo svincolo di Sesto San Giovanni, sarà chiuso in entrata, in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Lambro nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00, anche per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, chi è diretto verso Varese/Milano Centro, potrà percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho ed entrare in A8 Milano-Varese attraverso il nodo Fiera Milano, verso Milano, o in direzione Varese.

Chi, invece, è diretto verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, potrà percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho, la SP35 Milano-Meda in direzione Milano ed entrare in A4, in direzione Torino, allo svincolo di Cormano;

per la chiusura entrata Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

per la chiusura entrata Sesto San Giovanni, verso Torino: Cormano.

Contestualmente saranno chiusi i Rami che dalla A52 Tangenziale nord immettono sulla A4, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Torino e il Ramo di immissione di Monza Sant’Alessandro, di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.