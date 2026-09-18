A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI SESTO SAN GIOVANNI-MONZA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E MONZA-CORMANO VERSO TORINO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI SESTO SAN GIOVANNI-MONZA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E MONZA-CORMANO VERSO TORINO
Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 21 E MARTEDI’ 22 SETTEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia.
Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata, in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco e la A52 Tangenziale nord verso Monza e rientrare in A4 alla stazione di Monza;
per la chiusura entrata Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;
per la chiusura entrata Sesto San Giovanni, verso Torino: Cormano.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 23 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE
-sarà chiuso il tratto Monza-Cormano, verso Torino.
Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata, in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Lambro nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, chi è diretto verso Varese/Milano Centro, potrà percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho ed entrare in A8 Milano-Varese attraverso il nodo Fiera Milano, verso Milano o in direzione Varese.
Chi, invece, è diretto verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, potrà percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho, la SP35 Milano-Meda in direzione Milano ed entrare in A4, in direzione Torino, allo svincolo di Cormano;
per la chiusura entrata Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;
per la chiusura entrata Sesto San Giovanni, verso Torino: Cormano.
NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 24 E VENERDI’ 25 SETTEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiuso il tratto Monza-Sesto San Giovanni, verso Torino.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A52 Tangenziale nord di Milano, seguire le indicazioni per Rho, immettersi sulla SS36 verso Milano e rientrare sulla A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni.
In ulteriore alternativa, percorrendo la A52 Tangenziale nord, seguire le indicazioni per Rho/A50 Tangenziale ovest, immettersi sulla SP35 verso Milano e entrare in A4, verso Torino, allo svincolo di Cormano.
Saranno contestualmente chiusi i Rami di allacciamento, di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, che dalla A52 Tangenziale nord e da Monza Viale Marconi immettono sulla A4. .
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.