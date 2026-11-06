A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI SESTO SAN GIOVANNI-MILANO VIALE CERTOSA E CORMANO-MONZA, SVINCOLI DI SESTO SAN GIOVANNI E CORMANO E STAZIONE DI MONZA

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 10 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Torino.

Si precisa che saranno contestualmente chiuse le entrate, in entrambe le direzioni, degli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano, mentre le aree di servizio “Lambro nord” e “Novate nord”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con un’ora di anticipo.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto:

verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione Rho, la A50 Tangenziale ovest verso Bologna e immettersi poi in A4 verso Torino attraverso il nodo di Milano Ghisolfa;

verso Milano Centro, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione Rho e immettersi poi in A8, verso Milano attraverso il nodo Fiera Milano;

verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione Rho e immettersi poi in A8, verso Varese attraverso il nodo Fiera Milano;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino: Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e Cormano, verso Brescia: Monza.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE

-sarà chiuso, per chi percorre la A4 e proviene da Venezia/Brescia, il Ramo di immissione verso la stazione di Monza e la A52 Tangenziale nord di Milano.

In alternativa, uscire in A4 ad Agrate o a Sesto San Giovanni.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Torino.

Si precisa che saranno contestualmente chiuse le entrate, in entrambe le direzioni, degli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano, mentre le aree di servizio “Lambro nord” e “Novate nord”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con un’ora di anticipo.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto:

verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione Rho, la A50 Tangenziale ovest verso Bologna e immettersi poi in A4 verso Torino attraverso il nodo di Milano Ghisolfa;

verso Milano Centro, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione Rho e immettersi poi in A8, verso Milano attraverso il nodo Fiera Milano;

verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione Rho e immettersi poi in A8, verso Varese, attraverso il nodo Fiera Milano;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino: Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e Cormano, verso Brescia: Monza;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia.

L’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 verso Meda e la A52 Tangenziale nord in direzione Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza, verso Brescia.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 13 NOVEMBRE

-sarà chiusa la stazione di Monza, in entrata verso Brescia.

In alternativa, entrare ad Agrate oppure immettersi in A52 Tangenziale nord verso Rho, percorrere la SS36 ed entrare in A4 a Sesto San Giovanni.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.