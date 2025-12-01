A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI SESTO SAN GIOVANNI-ALLACCIAMENTO A51 TANGENZIALE EST

Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 dicembre, sarà chiusa la stazione di Capriate, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia:

per i veicoli con massa inferiore a 20 tonnellate, anticipare l’uscita alla stazione di Trezzo, al km 157+200;

per i veicoli con massa superiore a 20 tonnellate, uscire alla stazione di Dalmine, al km 167+800, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Adda, per la quale non sarà possibile uscire a Trezzo; -dalle 23:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e l’allacciamento con la A51Tangenziale est di Milano, verso Brescia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord di Milano verso Bologna, uscire allo svincolo Monza Sant’Alessandro, proseguire su viale Marconi, viale Fermi, viale delle Industrie, viale Stucchi in direzione Concorezzo, SP13 Monza-Melzo verso Agrate, SP121 in direzione Caponago e rientrare in A4 alla stazione di Agrate.

Contestualmente, sarà chiuso il Ramo che dalla A52 Tangenziale nord immette sulla A4 Torino-Trieste, di competenza Milano Serravalle-Milano Tangenziali, per chi proviene da Bologna o da Rho ed è diretto verso Brescia.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

da Bologna verso Brescia, proseguire sulla A51 Tangenziale est verso Usmate e immettersi poi in A4 in direzione Brescia.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Rho, uscire allo svincolo di Monza Sant’Alessandro, percorrere viale Marconi, viale delle Industrie, viale Stucchi, SP13 verso Agrate, SP121 in direzione Caponago ed entrare in A4 alla stazione di Agrate;

da Rho verso Brescia, anticipare l’uscita allo svincolo di Monza Sant’Alessandro, sulla A52 e proseguire su viale Marconi, viale delle Industrie, viale Stucchi, SP13 verso Agrate, SP121 in direzione Caponago ed entrare in A4 alla stazione di Agrate.

Inoltre, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla stazione di Monza, sulla A4, con provenienza Venezia/Brescia, immette sulla A52 Tangenziale nord, verso Rho.

In alternativa, uscire alla stazione di Monza, proseguire su viale Marconi, via Monza Santo, via Aquileia, via Borgazzi ed entrare in A52 Tangenziale n verso Rho.

In ulteriore alternativa, proseguire in A4, uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi poi sulla SS36 verso Lecco e sulla A52 Tangenziale nord, in direzione Rho.