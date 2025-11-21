A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI DALMINE-CAPRIATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SERIATE-GRUMELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 25 NOVEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Dalmine e Capriate, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Dalmine sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.
L’area di servizio “Brembo nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Dalmine, percorrere la viabilità ordinaria: SP525, via Dante Alighieri, via Vittorio Veneto, SP170 e rientrare in A4 alla stazione di Capriate;
per la chiusura dell’entrata di Dalmine, verso Milano: Capriate;
per la chiusura dell’entrata di Dalmine, verso Brescia: Bergamo.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 25 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Capriate e Dalmine, verso Brescia.
Si precisa che la stazione di Capriate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.
L’area di servizio “Brembo sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capriate, percorrere la viabilità ordinaria: SP170, via Vittorio Veneto, via Dante Alighieri, SP525, SS470 Dir e rientrare in A4 alla stazione di Dalmine;
per la chiusura di Capriate, verso Brescia: Dalmine;
per la chiusura di Capriate, verso Milano: Trezzo.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 26 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Seriate e Grumello, verso Brescia.
Si precisa che la stazione di Seriate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Seriate, percorrere la viabilità ordinaria: SS42 verso Seriate, SP91, via Passarera, via Pertini verso Telgate e rientrare in A4 alla stazione di Grumello;
per la chiusura di Seriate, verso Brescia: Grumello;
per la chiusura di Seriate, verso Milano: Bergamo.
DALLE 23:00 DI GIOVEDI’ 27 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 28 NOVEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Grumello e Seriate, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Grumello sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grumello, percorrere la viabilità ordinaria: via Pertini, via Passarera, SP91 verso Seriate, SS42 in direzione Grassobbio e rientrare in A4 alla stazione di Seriate; per la chiusura di Grumello, verso Milano: Seriate;
per la chiusura di Grumello, verso Brescia: Ponte Oglio.