A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI CORMANO-SESTO SAN GIOVANNI E CORMANO-MILANO VIALE CERTOSA

Roma, 18 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 21 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 22 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia.

Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 verso Meda, immettersi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Monza e rientrare in A4 a Sesto San Giovanni o a Monza;

per la chiusura dell’entrata di Cormano verso Brescia: Sesto San Giovanni;

per la chiusura dell’entrata di Cormano verso Torino: Milano Viale Certosa.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 22 E GIOVEDI’ 23 LUGLIO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Milano Viale Certosa, verso Torino.

Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Novate nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: chi è diretto verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, potrà percorrere la SP35 verso Meda, immettersi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Rho e sulla A50 Tangenziale ovest in direzione Bologna e rientrare in A4 verso Torino attraverso il nodo Milano Ghisolfa.

Chi è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, potrà percorrere la SP35 verso Meda, immettersi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Rho ed entrare in A8 verso Varese attraverso il nodo Fiera Milano.

Infine, chi è diretto verso Milano Centro, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, seguire le indicazioni per Milano Centro e raggiungere il centro città percorrendo viale Rubicone e viale Fermi;

per la chiusura dell’entrata di Cormano verso Torino: Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell’entrata di Cormano verso Brescia: Sesto San Giovanni.