A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI CORMANO-MONZA, SESTO SAN GIOVANNI-MILANO VIALE CERTOSA E MONZA-MILANO VIALE CERTOSA

Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 10 E GIOVEDI’ 11DICEMBRE, CON ORARIO 22:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia.

Si precisa che gli svincoli di Cormano e di Sesto San Giovanni saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, in considerazione della chiusura del tratto Sesto San Giovanni-Milano viale Certosa, di seguito indicata.

L’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 in direzione Meda, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza, in direzione Brescia;

per la chiusura dell’entrata di Cormano e di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

per la chiusura dell’entrata di Cormano e di Sesto San Giovanni, verso Torino/Varese: Milano viale Certosa;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano viale Certosa, verso Torino.

Si precisa gli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, in considerazione della chiusura del tratto Cormano-Monza, sopra indicata.

Le aree di servizio “Lambro nord” e “Novate nord”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse nelle stesse notti, ma con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

Per la chiusura del tratto:

verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 in direzione Lecco, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Rho e poi sulla A50 Tangenziale ovest in direzione Bologna ed entrare in A4 attraverso il nodo Milano Ghisolfa, in direzione Torino;

verso Milano Centro, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 in direzione Lecco, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Rho ed entrare in A8 attraverso il nodo Fiera Milano, verso Milano;

verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 in direzione Lecco, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Rho ed entrare in A8 attraverso il nodo Fiera Milano, in direzione Varese;

Per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e di Cormano, chi è diretto verso Torino/Varese potrà entrare a Milano viale Certosa, mentre chi è diretto verso Brescia potrà entrare a Monza.

DALLE 23:00 DI SABATO 13 ALLE 7:00 DI DOMENICA 14 DICEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia.

Si precisa che gli svincoli di Cormano e di Sesto San Giovanni saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, in considerazione della chiusura del tratto Monza-Milano viale Certosa, di seguito indicata.

L’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 22:00-7:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 in direzione Meda, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza, in direzione Brescia;

per la chiusura dell’entrata di Cormano e di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

per la chiusura dell’entrata di Cormano e di Sesto San Giovanni, verso Torino/Varese: Milano viale Certosa;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Milano viale Certosa, verso Torino.

Si precisa che gli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, in considerazione della chiusura del tratto Cormano-Monza, sopra indicata.

Le aree di servizio “Lambro nord” e “Novate nord”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

Per la chiusura del tratto:

verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho ed entrare in A8 verso Varese attraverso il nodo Fiera Milano;

verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho, la A50 Tangenziale ovest in direzione Bologna ed entrare in A4 verso Torino attraverso il nodo Milano Ghisolfa;

verso Milano Centro, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho e immettersi in A8 verso Milano attraverso il nodo Fiera Milano.

Contestualmente saranno chiusi i Rami di allacciamento che dalla A52 Tangenziale nord con provenienza Bologna e da Monza Sant’Alessandro, con provenienza via Marconi, immettono in A4 in direzione Torino, di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Varese, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho e immettersi in A8 in direzione Varese attraverso il nodo Fiera Milano;

verso Torino, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna e poi sulla A4 in direzione Torino attraverso il nodo Milano Ghisolfa;

verso Milano Centro, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho e immettersi in A8 verso Milano attraverso il nodo Fiera Milano.