A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI CORMANO-MILANO VIALE CERTOSA E MILANO VIALE CERTOSA-SESTO SAN GIOVANNI A8 MILANO-VARESE E SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI CORMANO-MILANO VIALE CERTOSA E MILANO VIALE CERTOSA-SESTO SAN GIOVANNI
A8 MILANO-VARESE E SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4
Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Milano viale Certosa (SC1), per consentire lavori di posa cavi, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 23:00 DI DOMENICA 29 ALLE 5:00 DI LUNEDI’ 30 MARZO
DALLE 23:00 DI MERCOLEDI’ 1 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 2 APRILE
DALLE 23:00 DI GIOVEDI’ 2 ALLE 7:00 DI VENERDI’ 3 APRILE
Sulla A4 Milano-Brescia:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Milano viale Certosa, verso Torino.
Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Novate nord”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, verso Torino:
dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 Milano-Meda verso Meda, immettersi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Rho e sulla A50 Tangenziale ovest verso A1 Milano-Napoli e rientrare in A4 verso Torino attraverso il nodo Milano Ghisolfa;
per la chiusura del tratto, verso Varese:
dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 Milano-Meda verso Meda, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Rho ed entrare in A8 verso Varese attraverso il nodo Fiera Milano;
per la chiusura del tratto, verso Milano Centro:
dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, seguire le indicazioni per Milano Centro, percorrendo viale Rubicone e viale Fermi;
per la chiusura dell’entrata di Cormano, verso Torino/A8 Milano-Varese direzione Varese: Milano viale Certosa;
per la chiusura dell’entrata di Cormano, verso Brescia: Sesto San Giovanni;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Milano viale Certosa e Sesto San Giovanni, verso Brescia.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milano viale Certosa, proseguire verso Milano Centro, seguire le indicazioni per Viale Certosa/Autostrade, immettersi nuovamente sul Raccordo viale Certosa verso Varese, immettersi in A8 e uscire presso il nodo Fiera Milano, per poi entrare sulla A52 Tangenziale nord verso Monza e quindi raggiungere la A4 ed entrare in direzione Brescia/Venezia alla stazione di Monza.
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia/Venezia.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita presso il nodo Fiera Milano, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza e immettersi in A4 verso Brescia/Venezia alla stazione di Monza.
In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria verso Milano Centro, seguire le indicazioni per viale Certosa/ Autostrade, immettersi nuovamente sul Raccordo viale Certosa verso Varese, immettersi in A8 e uscire presso il nodo Fiera Milano, per poi entrare sulla A52 Tangenziale nord verso Monza e quindi raggiungere la A4 ed entrare in direzione Brescia/Venezia alla stazione di Monza.
Sul Raccordo Milano viale Certosa (SC1):
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano viale Certosa, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia/Venezia.
In alternativa, chi proviene da Milano città, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, dove potrà uscire presso il nodo Fiera Milano, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza e immettersi in A4 verso Brescia/Venezia alla stazione di Monza.