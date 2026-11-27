A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CORMANO

Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre;

-nelle due notti di mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre, con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Brescia, entrare alla stazione di Monza;

in entrata verso Torino, entrare allo svincolo di Milano viale Certosa;

in uscita per chi proviene da Brescia, proseguire in A4 verso Torino e uscire a Milano viale Certosa.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.