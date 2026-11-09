A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CORMANO

Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza , sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 novembre;

-dalle 23:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Sesto San Giovanni o di Monza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.