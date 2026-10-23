A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CORMANO

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Milano viale Certosa o di Sesto San Giovanni.

Si precisa che, dalle 22:00 di martedì 27 alle 5:00 di mercoledì 28 ottobre, sarà chiuso il tratto Milano viale Certosa-Monza, verso Brescia, con contestuale chiusura dell’entrata, in entrambe le direzioni, dello svincolo di Cormano, per attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.