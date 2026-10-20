A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CORMANO E TRATTO MONZA-SESTO SAN GIOVANNI VERSO TORINO

Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso Torino/Varese e in uscita per chi proviene da Brescia: Milano viale Certosa;

in entrata verso Brescia: Sesto San Giovanni;

-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 5:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia:

-in entrata verso Torino/Varese e in uscita per chi proviene da Brescia: Milano viale Certosa;

in entrata verso Brescia: Sesto San Giovanni;

-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni, verso Torino, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho, proseguire sulla SS36 in direzione Milano e rientrare in A4 verso Torino allo svincolo di Sesto San Giovanni.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.