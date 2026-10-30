A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CORMANO E IMMISSIONE A8. A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASCINA MERLATA

Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 2 E MARTEDI’ 3 NOVEMBRE, CON ORARIO 22:00-5:00

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Torino/Varese: Milano viale Certosa;

in entrata verso Brescia: Sesto San Giovanni;

in uscita per chi proviene da Brescia: uscire anticipatamente allo svincolo di Sesto San Giovanni, oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire allo svincolo di Milano viale Certosa.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 4 E GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, proseguire in A4 verso Torino, immettersi in A50 Tangenziale ovest ed entrare in A8 verso Varese attraverso il nodo Milano Ghisolfa.

In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Milano viale Certosa, immettersi sul Raccordo Milano Viale Certosa verso Milano, uscire al primo svincolo disponibile e rientrare sul Raccordo Milano viale Certosa in direzione A8.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, in entrata verso Varese, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, immettersi in A8 verso Varese allo svincolo di Milano viale Certosa, oppure percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho, uscire a Baranzate e immettersi in A8 verso Varese attraverso il nodo Fiera Milano.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 4 E GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE, CON ORARIO 22:00-5:00

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Torino/Varese: Milano viale Certosa;

in entrata verso Brescia: Sesto San Giovanni;

in uscita per chi proviene da Brescia: uscire anticipatamente allo svincolo di Sesto San Giovanni, oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire allo svincolo di Milano viale Certosa.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 6 ALLE 6:00 DI SABATO 7 NOVEMBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Torino/Varese: Milano viale Certosa;

in entrata verso Brescia: Sesto San Giovanni;

in uscita per chi proviene da Brescia: uscire anticipatamente allo svincolo di Sesto San Giovanni, oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire allo svincolo di Milano viale Certosa;

-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, proseguire in A4 verso Torino, immettersi in A50 Tangenziale ovest ed entrare in A8 verso Varese attraverso il nodo Milano Ghisolfa.

In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Milano viale Certosa, immettersi sul Raccordo Milano Viale Certosa verso Milano, uscire al primo svincolo disponibile e rientrare sul Raccordo Milano viale Certosa in direzione A8.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, in entrata verso Varese, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, immettersi in A8 verso Varese allo svincolo di Milano viale Certosa, oppure percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho, uscire a Baranzate e immettersi in A8 verso Varese attraverso il nodo Fiera Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.