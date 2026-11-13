A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CORMANO

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni;

-nelle tre notti di mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Torino e Varese: Milano viale Certosa;

in entrata verso Brescia: Monza;

in uscita per chi proviene da Brescia: Sesto San Giovanni.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.