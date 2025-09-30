A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO A51 TANGENZIALE EST
Roma, 30 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 ottobre, sarà chiuso lo svincolo A51 Tangenziale est, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa, si consiglia di uscire ad Agrate, percorrere la SP121 verso Carugate e la SP208 in direzione Brugherio ed entrare in A51 allo svincolo di Carugate;
-dalle 22:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 ottobre, sarà chiuso lo svincolo A51 Tangenziale est, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, uscire ad Agrate e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi immettersi in A51 Tangenziale est.