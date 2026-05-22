A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI SESTO SAN GIOVANNI E DI CORMANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI SESTO SAN GIOVANNI E DI CORMANO
Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano o alla stazione di Agrate, sulla stessa A4,o allo svincolo di Sesto San Giovanni viale Italia, sulla A52 Tangenziale nord di Milano;
-dalle 21:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Torino, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Milano: Cormano o Milano viale Certosa;
in entrata verso Brescia: Monza;
in uscita per chi proviene da Torino: Cormano o Agrate, sulla stessa A4,oppure Sesto San Giovanni viale Italia sulla A52 Tangenziale nord di Milano;
-dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata e in uscita, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Sesto San Giovanni o di Milano viale Certosa.