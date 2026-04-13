A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI TREZZO E SERIATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI TREZZO E SERIATE
Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate;
-sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo o di Grumello.