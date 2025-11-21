A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI TREZZO E DI MONZA

Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 24 alle 5:00 di martedì 25 novembre, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago o di Capriate;

-nelle due notti di giovedì 27 e venerdì 28 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Agrate o allo svincolo di Sesto San Giovanni.