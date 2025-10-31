A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI TREZZO E CAPRIATE
Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Cavenago;
verso Brescia: Capriate;
-dalle 21:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiusa la stazione di Capriate, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Trezzo, al km 157+200.