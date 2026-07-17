A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI TREZZO E CAPRIATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI TREZZO E CAPRIATE
Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 luglio, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Milano: entrare alla stazione di Cavenago;
in entrata verso Brescia: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Capriate. Invece, i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Cavenago, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte “fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile entrare alla stazione di Capriate;
in uscita per chi proviene da Brescia: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno uscire a Capriate. Invece, i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno uscire alla stazione di Cavenago, in considerazione della limitazione in peso (20 ton) sul ponte “fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile uscire alla stazione di Capriate;
-dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 luglio, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Milano: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Trezzo. Invece, i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte “fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile entrare alla stazione di Trezzo;
in entrata verso Brescia: Dalmine;
in uscita per chi proviene da Milano: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Trezzo. Invece, i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno uscire alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte “fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile uscire alla stazione di Trezzo.