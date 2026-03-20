A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SERIATE, PALAZZOLO,GRUMELLO, PONTE OGLIO, ROVATO, OSPITALETTO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SERIATE, PALAZZOLO,GRUMELLO, PONTE OGLIO, ROVATO, OSPITALETTO
Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Bergamo;
verso Brescia: Grumello;
-sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rovato o di Ponte Oglio.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Grumello, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ponte Oglio o di Seriate;
-sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano; Grumello;
verso Brescia: Palazzolo.
DALLE 20:00 ALLE 23:00 DI MERCOLEDI’ 25 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Seriate;
verso Brescia: Ponte Oglio.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 26 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Rovato, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Palazzolo o di Ospitaletto.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 5:00 DI SABATO 28 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rovato o di Brescia ovest.