A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SERIATE E CAPRIATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SERIATE E CAPRIATE
Roma, 24 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di venerdì 27 alle 5:00 di sabato 28 marzo, sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo o di Grumello;
-dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 marzo, sarà chiusa la stazione di Capriate, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Trezzo o di Dalmine.