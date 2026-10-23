A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SERIATE, BERGAMO, DALMINE, CAPRIATE, TREZZO E CAVENAGO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI SERIATE, BERGAMO, DALMINE, CAPRIATE, TREZZO E CAVENAGO
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 27 OTTOBRE
-sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Bergamo;
verso Brescia: Grumello.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 27 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA
-sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Bergamo;
verso Brescia: Grumello;
-sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Dalmine;
verso Brescia: Seriate.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 29 OTTOBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA
-sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Dalmine;
verso Brescia: Seriate;
-sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Capriate;
verso Brescia: Bergamo.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 29 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 30 OTTOBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA
-sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Capriate;
verso Brescia: Bergamo;
-sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per il quale non è possibile entrare alla stazione di Trezzo;
verso Brescia: Dalmine.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 30 ALLE 5:00 DI SABATO 31 OTTOBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA
-sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per il quale non è possibile entrare alla stazione di Trezzo;
verso Brescia: Dalmine;
-sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Cavenago;
verso Brescia, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Capriate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Cavenago, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per il quale non è possibile entrare alla stazione di Capriate.
DALLE 22:00 DI SABATO 31 OTTOBRE ALLE 5:00 DI DOMENICA 1 NOVEMBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA
-sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Cavenago;
verso Brescia, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Capriate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Cavenago, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per il quale non è possibile entrare alla stazione di Capriate;
-sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Agrate;
verso Brescia: Trezzo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.