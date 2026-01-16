A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI ROVATO, PALAZZOLO E OSPITALETTO

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiusa la stazione di Rovato, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Palazzolo o a Ospitaletto;

-nelle due notti di martedì 20 e mercoledì 21 genna, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Ponte Oglio o di Rovio;

-nelle due notti di giovedì 22 e venerdì 23 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rovato o di Brescia ovest.