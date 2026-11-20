A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI ROVATO, DALMINE E BERGAMO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI ROVATO, DALMINE E BERGAMO
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 NOVEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Palazzolo;
verso Brescia: Ospitaletto;
in uscita per chi proviene da Brescia, anticipare l’uscita alla stazione di Ospitaletto, oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire a Palazzolo.
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 NOVEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Bergamo, oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire a Capriate.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Capriate;
verso Brescia: Bergamo;
-sarà chiusa la stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Dalmine, oppure proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Seriate.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 5:00 DI SABATO 28 NOVEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Rovato, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Palazzolo, oppure proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Ospitaletto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.