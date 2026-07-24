A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI PONTE OGLIO, ROVATO E PALAZZOLO E AREA DI SERVIZIO BREMBO NORD
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI PONTE OGLIO, ROVATO E PALAZZOLO E AREA DI SERVIZIO BREMBO NORD
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 27 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 28 LUGLIO
-sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Milano: Grumello;
in entrata verso Brescia: Palazzolo;
in uscita per chi proviene da Milano: Grumello, oppure proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Palazzolo.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 28 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 29 LUGLIO
-sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Milano: Palazzolo;
in entrata verso Brescia: Ospitaletto;
in uscita per chi proviene da Brescia: Ospitaletto, oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire a Palazzolo.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 29 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 30 LUGLIO
-sarà chiusa l’area di servizio “Brembo nord”, situata nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate, verso Milano.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 30 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 31 LUGLIO
-sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Milano: Ponte Oglio;
in entrata verso Brescia: Rovato;
in uscita per chi proviene da Brescia: Rovato, oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire a Ponte Oglio.