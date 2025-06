A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI PONTE OGLIO E PALAZZOLO

Roma, 3 giugno 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 giugno, sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Palazzolo o di Grumello;

-dalle 21:00 di venerdì 6 alle 5:00 di sabato 7 giugno, sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ponte Oglio o di Rovato.