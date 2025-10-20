A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI PONTE OGLIO E GRUMELLO

Roma, 20 ottobre 20225 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Palazzolo o di Grumello;

-dalle 21:00 di venerdì 24 alle 5:00 di sabato 25 ottobre, sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate o di Ponte Oglio.