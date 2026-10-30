A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI PONTE OGLIO, DALMINE, CAPRIATE E TREZZO

Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 novembre, sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Grumello;

in entrata verso Brescia: Palazzolo;

in uscita per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Grumello, oppure proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Palazzolo;

-dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni::

in entrata verso Milano: Capriate;

in entrata verso Brescia: Bergamo;

in uscita per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Capriate, oppure proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Bergamo;

-dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 novembre, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano:

i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte “sul fiume Adda” nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile entrare a Trezzo;

in entrata verso Brescia: Dalmine;

in uscita per chi proviene da Milano:

i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Trezzo, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Dalmine, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, per la quale non è possibile uscire a Trezzo;

-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Cavenago, oppure proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Capriate;

-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Cavenago;

in entrata verso Brescia:

i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Capriate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Cavenago, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Adda”, per la quale non è possibile entrare a Capriate;

in uscita per chi proviene da Brescia:

i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Capriate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno proseguire in A4 verso Milano e uscire alla stazione di Cavenago, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte “sul fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per la quale non è possibile uscire a Capriate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.