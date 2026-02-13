A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI PALAZZOLO E BERGAMO
Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 16 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 17 FEBBRAIO E DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 20 FEBBRAIO
-sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Ponte Oglio;
verso Brescia: Rovato;
-sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Dalmine o di Seriate.