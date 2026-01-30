A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI OSPITALETTO, PALAZZOLO E ROVATO

Roma, 30 gennaio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 2 e martedì 3 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rovato o di Brescia ovest;

-dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 febbraio, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rovato o di Brescia ovest;

-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Ponte Oglio o di Rovato;

-dalle 21:00 di venerdì 6 alle 5:00 di sabato 7 febbraio, sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire a Palazzolo o a Ospitaletto.