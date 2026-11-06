A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI GRUMELLO E ROVATO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI GRUMELLO E ROVATO
Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 10 NOVEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Seriate;
verso Brescia: Ponte Oglio;
-sarà chiusa la stazione di Grumello, in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, uscire alla stazione di Ponte Oglio o di Seriate.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE
-sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Seriate;
in entrata verso Brescia: Ponte Oglio;
in uscita per chi proviene da Milano: Seriate e Ponte Oglio.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 13 NOVEMBRE
-sarà chiusa la stazione Rovato, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Palazzolo;
in entrata verso Brescia: Ospitaletto;
in uscita per chi proviene da Brescia: Ospitaletto o Palazzolo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.