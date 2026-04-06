A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI GRUMELLO E PALAZZOLO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI GRUMELLO E PALAZZOLO
Roma, 6 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 aprile, sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate o di Ponte Oglio;
-dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 aprile, sarà chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rovato o di Ponte Oglio.