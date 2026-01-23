A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI GRUMELLO E BRESCIA OVEST

Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 27 GENNAIO

-sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate o di Ponte Oglio, sulla stessa A4;

-sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Venezia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ospitaletto, sulla stessa A4, o la stazione di Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 27 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 28 GENNAIO

-sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ospitaletto, sulla stessa A4, o alla stazione di Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 29 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 30 GENNAIO

-sarà chiusa la stazione di Grumello, in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ponte Oglio o di Seriate.