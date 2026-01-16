A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI DALMINE E SERIATE E IMMISSIONE A51 TANGENZIALE EST
Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 19 alle 00:30 di martedì 20 gennaio, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate o di Bergamo;
-dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 00:30 di giovedì 22 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A51 Tangenziale est, verso Bologna.
In alternativa, proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia, uscire ad Agrate, percorrere la viabilità ordinaria: SP121 verso Carugate, SP208 in direzione Brugherio ed entrare in A51 Tangenziale est allo svincolo di Carugate;
-dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 22 gennaio, sarà chiusa la stazione di Seriate, in uscita per chi proviene da Milano e da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Milano: Bergamo;
per chi proviene da Brescia: Grumello.