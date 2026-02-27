A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI DALMINE E GRUMELLO

Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo o di Capriate;

-sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ponte Oglio o di Seriate.