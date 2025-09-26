A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI DALMINE E BERGAMO
Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 settembre, con oario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Capriate;
-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 ottobre, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Capriate;
verso Brescia: Bergamo;
-dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 ottobre,sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Dalmine;
verso Brescia: Seriate;
-dalle 21:00 di venerdì 3 alle 5:00 di sabato 4 ottobre, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bergamo.