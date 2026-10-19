A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CAVENAGO E DALMINE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CAVENAGO E DALMINE
Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Trezzo o di Agrate;
-dalle 21:00 di venerdì 23 alle 5:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Capriate;
verso Brescia: Bergamo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.