A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CAVENAGO, CAPRIATE, DALMINE E BERGAMO

Roma, 3 febbraio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 3 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 4 FEBBRAIO sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Brescia – e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Agrate o di Trezzo.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 4 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO

-sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Brescia.

In alternativa, si consiglia:

Verso Milano:

-per i veicoli con massa inferiore a 20 tonnellate, entrare alla stazione di Trezzo;

-per i veicoli con massa superiore a 20 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso, sul ponte fiume Adda, si dovrà entrare alla stazione di Dalmine.

Verso Brescia: Dalmine;

-sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bergamo, al km 172+500.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 6 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 7 FEBBRAIO

-sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Brescia.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-verso Milano: Dalmine;

-verso Brescia: Seriate.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 7 ALLE 5:00 DI SABATO 8 FEBBRAIO sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Capriate, al km 160+700.